Parisul va sărbători Anul Nou cu un concert virtual de muzică electronică al lui Jean-Michel Jarre

Parisul renunţă anul acesta la tradiţionalele focuri de artificii în noaptea de Anul Nou şi va oferi în schimb un recital al compozitorului şi producătorului francez de muzică electronică Jean-Michel Jarre. Acesta va concerta la cumpăna dintre ani dintr-o catedrală Notre Dame virtuală, relatează EFE, citată de agerpres.

Această nouă experienţă, cum notează însuşi artistul într-un comunicat, vrea să transmită un mesaj de speranţă pentru 2021 şi să sărbătorească venirea Anului Nou într-un mod „futurist şi festiv”. Un format la care s-au alăturat, de asemenea, Primăria Parisului şi UNESCO.

Catedrala Notre Dame, afectată de incendiul din aprilie 2019 şi aflată în plin proces de restaurare, „are un loc important în imaginarul colectiv şi este un simbol al forţei şi al patrimoniului mondial care ne uneşte pe toţi”, se arată în comunicat.

Concertul, de 45 de minute, va începe la ora 23:25 (22:25 GMT) la 31 decembrie, va fi gratuit şi va putea fi urmărit pe internet, sau pe platforme precum Youtube, Facebook sau VRChat.

Potrivit organizatorilor, este o invitaţie de a călători într-o lume virtuală a fanteziei, la fel de strălucitoare precum spectacolele oferite de obicei de Jean-Michel Jarre şi cunoscute sub titlurile „Equinoxe” sau „Oxygene”.

Spectacolul se va numi „Welcome to the other side” şi este prezentat ca o sărbătoare prin care întreaga lume, inclusiv cei izolaţi social sau geografic de pandemie, pot întâmpina împreună venirea Anului Nou.