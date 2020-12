Cine este generalul doljean Nicolae Ciucă, dorit de Iohannis ca prim-ministru al României

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, desemnat de Klaus Iohannis prim-ministru interimar după demisia de luni a lui Ludovic Orban și susținut de liberali pentru un mandat plin de premier în viitorul guvern, este militar de carieră, iar în perioada 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019 a fost şef al Statului Major General, scrie hotnews.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat luni seară pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, premier interimar, după ce Ludovic Orban a demisionat. Surse liberale au declarat pentru HotNews.ro că în interiorul partidului sunt patru propuneri pentru funcția de premier, dar Nicolae Ciucă va fi susținut de liberali pentru un mandat plin. Potrivit surselor citate, președintele Klaus Iohannis le-a transmis clar liberalilor că îl dorește pe Nicolae Ciucă.

Doljean din Plenița

Nicolae Ciucă s-a născut pe 7 februarie 1967 în localitatea Plenița, județul Dolj.

A terminat Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, în 1985 și apoi a absolvit Școala Militară de Ofițeri Activi „Nicolae Bălcescu” de la Sibiu, în 1988. A fost comandant de pluton de lansare, apoi comandant de pluton de cercetare și instrucție, pentru ca în 1993 să ajungă ofițer de stat major în biroul operații.

Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL în luna octombrie și a deschis lista de candidați a PNL Dolj la Senat.

Militar de carieră

Ciucă a fost numit ministru al Apărării Naționale în 4 noiembrie, până la acel moment el fiind șeful Statului Major al Armatei, militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată. El a ocupat această funcție din ianuarie 2015, iar în decembrie 2018 președintele Klaus Iohannis i-a prelungit cu un an mandatul său normal de patru ani, situația care a dus atunci la un conflict al șefului statului cu Viorică Dăncilă, premier la acea vreme.

Nicolae Ciucă, militar de carieră, s-a făcut remarcat prin prezența la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia.

El a fost și șef al Statului Major al Forțelor Terestre, iar între anii 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004). Ciucă face parte din categoria ofițerilor care și-au câștigat gradele în teatrele de operații, el fiind singurul general român care a condus personal o misiune de luptă (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat în Irak). Bătălia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima bătălie la care soldații români au fost combatanți activi dupa al doilea război mondial.

Titluri și medalii

În anul 2003, a obținut titlul de doctor în științe militare, iar pe 25 octombrie 2010 a fost înaintat la gradul de general de brigadă.

De-a lungul carierei, Nicolae Ciucă a fost distins cu Ordinul National „Pentru Merit”, în Grad de Ofițer, Ordinul Național „Pentru Merit” în Grad de Cavaler, Semnul Onorific în Serviciul Patriei, XV, XX, Medalia ONU pentru misiunea UNAVEM III, Emblema de Onoare a Armatei României și Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre.

Averea actualului premier interimar

Conform ultimei sale declarații de avere, din 19 octombrie, Nicolae Ciucă are, împreună cu soția, o casă de 232 de metri pătrați construită în 2017 la Balotești, sat Dumbrăveni. Tot acolo, are și un teren intravilan de aproape 600 de metri pătrați. Împreună cu soția, mai are un teren intravilan de 2.829 de metri pătrați în comuna Pielești din județul Dolj.

Premierul interimar are și două autoturisme Toyota – Corolla, cumpărată în 2006 și RAV4, cumpărată în acest an. În declarația de avere, el a menționat că nu are bijuterii sau obiecte de artă și de cult cu o valoare mai mare de 5.000 de euro și nici nu a acordat împrumuturi.

În schimb, are patru credite la bănci în valoare totală de 323.000 de lei. Trei dintre credite au fost contractate în 2016 și au scadența în 2021, iar al patrulea, în valoare de 100.000 de lei, a fost contractat în acest an și este scadent în 2025.

În ceea ce privește veniturile, Nicolae Ciucă a menționat un salariu anual de 195.581 lei pentru activitatea de la Ministerul Apărării, el completând și venitul soției sale – un salariu anual de 50.602 lei, tot de la MApN. În anul fiscal anterior, Ciucă a mai încasat 3.288 de lei, cu titlu de activități independente, de la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” .