Peste 60.000 de koala uciși sau răniți în incendiile din Australia

Peste 60.000 de koala s-au numărat printre animalele grav afectate de incendiile de tufișuri din Australia de acum un an, potrivit unui raport comandat de World Wide Fund for Nature-Australia. Cele mai grave pierderi au fost pe Insula Kangaroo din Australia de Sud, unde grupul de conservare estimează că peste 41.000 de koala au fost uciși sau răniți de incendii. Peste 11.000 au fost afectați în statul Victoria, aproape 8.000 în New South Wales (NSW) și aproape 900 în Queensland, potrivit www.aljazeera.com.

Raportul final privind impactul incendiilor de vegetaţie, realizat de organizaţia World Wide Fund for Nature (WWF) din Australia, a concluzionat că în total aproape 3 miliarde de animale s-au aflat în calea incendiilor care au mistuit până la 19 milioane de hectare din sudul şi estul Australiei.

Populaţiile de koala din statele New South Wales şi Queensland erau în declin rapid înainte de incendii.

Efectele pe care le-a avut „Vara Neagră” asupra speciilor native au inclus decesul, leziunile, traumele, inhalarea de fum, stresul termic, deshidratarea şi pierderea habitatului.

Raportul a dezvăluit de asemenea că aproximativ 143 de milioane de mamifere, 2,46 miliarde de reptile, 181 de milioane de păsări şi 51 de milioane de broaşte s-au aflat în regiunile afectate de flăcări.

Numărul exemplarelor de koala afectaţi este „profund îngrijorător”

Directorul executiv al WWF Australia, Dermot O’Gorman, a declarat că cifra de aproape 3 miliarde de animale afectate este „mult peste medie”.

El a anunţat că organizaţia pe care o reprezintă lucrează la un plan de „Regenerare a Australiei”, care include o viziune îndrăzneaţă pentru a dubla numărul de koala din estul Australiei până în 2050″.

„WWF este hotărâtă să contribuie la refacerea vieţuitoarelor sălbatice şi a habitatelor, la întinerirea comunităţilor afectate de incendiile de vegetaţie, stimularea agriculturii sustenabile şi creşterea rezistenţei ţării noastre”, a spus O’Gorman.

Reprezentantul WWF Australia a precizat că numărul exemplarelor de koala afectaţi este „profund îngrijorător” pentru o specie aflată deja în dificultate.

În cadrul planului intitulat „Koalas Forever” „Koala pentru totdeauna”, WWF Australia va testa însămânţarea cu seminţe de eucalipt dispersate de drone pentru crearea unor coridoare pentru koala şi, de asemenea, va înfiinţa un fond pentru încurajarea proprietarilor de terenuri să creeze zone sigure pentru koala.

Frunzele de eucalipt sunt principala sursă de hrană pentru koala, şi, prin urmare, refacerea zonei împădurite distruse în incendiile din perioada 2019-2020 este esenţială pentru supravieţuirea pe termen lung a acestor animale. Unele drone WWF pot să împrăştie până la 40.000 de seminţe pe zi.

Cel mai recent sezon al incendiilor de vegetaţie din Australia a fost unul dintre cele mai grave înregistrate vreodată, soldându-se cu moartea a 34 de persoane şi distrugerea a circa 3.000 de case, după ce mai mulţi ani de secetă au făcut ca zona împădurită să devină neobişnuit de uscată.