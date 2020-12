Doljul și Oltenia, la coada listei cu banii veniți prin PNRR

“Să facem o comparație cum au fost prevăzuți spre alocare banii prin PNRR. Comuna Jucu, județul Cluj cu o populație de 4.700 de locuitori. Are prevăzute două drumuri expres cu o lungime de 37 de km și o valoare de 273 de milioane de euro. Oltenia are cinci județe și peste două milione de locuitori are prevăzute fonduri doar pentru patru kilometri de drum expres în valoare de 22 de milioane de euro. La Jucu sunt 57 de mii de euro pe cap de locuitor, în Oltenia sunt 10 mii de euro pe cap de locuitor. Aveam pretenția ca membrii Guvernului care sunt din Oltenia să se bată pentru această regiune, pentru aducerea fondurilor aici”, a mai spus Cosmin Vasile.