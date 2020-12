Facebook îşi lansează, în luna ianuarie, serviciul de ştiri în Marea Britanie

Facebook a anunţat astăzi, lansarea în Marea Britanie, în luna ianuarie, a serviciului său de ştiri Facebook News. Acesta difuzează articole din media preluate contra cost, relatează AFP.

„Negocieri active” sunt de asemenea în curs de desfăşurare pentru lansarea unui astfel de flux de ştiri în Franţa şi Germania, a precizat gigantul american.

Facebook News a fost lansat în Statele Unite, la sfârşitul anului 2019

Serviciul Facebook News a fost lansat în Statele Unite, la sfârşitul anului 2019, cu intenţia de a promova jurnalismul şi pentru reabilitarea reputaţiei afectate de acuzaţii de dezinformare.

„Cu Facebook News vom plăti editorii pentru conţinut care nu se regăseşte deja pe platformă, ceea ce va contribui la atragerea unui public nou şi va oferi editorilor mai multe oportunităţi de a-şi monetiza” articolele, a indicat grupul într-un comunicat.

The Guardian, săptămânalul The Economist, tabloidul The Mirror, dar şi revistele Cosmopolitan şi Vogue, printre parteneri

Printre parteneri se numără The Guardian, săptămânalul The Economist, tabloidul The Mirror, dar şi revistele Cosmopolitan şi Vogue. „Ne aşteptăm ca mai mulţi parteneri să ni se alăture înainte de lansare”, în ianuarie 2021, a notat Facebook.

„Vom continua să colaborăm cu editorii din ţările în care condiţiile de pe piaţă şi cadrele legale permit acest tip de investiţii şi inovaţii”, a precizat Facebook.

Lansarea vine în contextul în care presa se confruntă cu o reducere a veniturilor din publicitate – majoritatea fiind captate de giganţii digitali – şi a vânzărilor fizice, odată cu extinderea conţinutului online, adesea disponibil gratuit. Această situaţie este amplificată de pandemia de coronavirus.

În noiembrie, Google a semnat acorduri cu jurnale franceze pentru remunerarea utilizării conţinutului acestora

În noiembrie, gigantul american Google a semnat acorduri cu jurnale franceze pentru remunerarea utilizării conţinutului acestora, notează AFP.

Facebook a anunţat, în august, că va accelera extinderea internaţională a serviciului său de ştiri

În luna august, Facebook a anunţat că va accelera extinderea internaţională a serviciului său de ştiri în următoarele şase luni, începând cu ţări precum Brazilia, Marea Britanie, Franţa, Germania şi India, şi a promis că îi va plăti pe furnizorii de actualităţi.

Facebook News propune o selecţie de articole preluate de la ziare, reviste şi site-uri partenere

Facebook News propune o selecţie de articole preluate de la ziare, reviste şi site-uri partenere şi este alimentat de o echipă de jurnalişti şi de algoritmi „de personalizare”.