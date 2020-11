Tronsonul 2 al DE Craiova-Pitești avansează în ritm susținut

Lucrările la tronsonul 2 la Drumului Expres (DE) Craiova-Piteşti avansează în ritm susţinut. În curând, aproximativ 70 la sută din acest tronson, care face legătura între limita judeţelor Dolj şi Olt şi municipiul Slatina, va fi asfaltat, anunță președintele PNL Dolj Ștefan Stoica, într-un comunicat.

„Am fost pe şantier, alături de premierul României, Ludovic Orban, preşedintele PNL, care a verificat modul în care se desfăşoară lucrările pe acest tronson. Podul peste Olt, care este un proiect spectaculos, este în faza de tablier metalic. Mai mult ca sigur, acest tronson va fi gata înainte de termenul prevăzut în contract. Şi pe primul tronson (Craiova – Robăneşti) se lucrează susţinut. De asemenea, au fost semnate şi contractele pentru proiectarea şi execuţia tronsoanelor 3 şi 4, care au în total 64 km“, se arată în comunicat.

„În urmă cu un an, ne-am propus să dezvoltăm Doljul şi ne ţinem de cuvânt. PNL are cel mai bun şi mai consistent program. Garanţie în acest sens stau investiţiile făcute de Guvernul PNL în 2020, o perioadă dificilă, atât pentru România, cât şi pentru întreaga omenire, din cauza crizei sanitare. Volumul investiţiilor făcute de PNL într-un an este peste tot ceea ce a făcut PSD în ultima guvernare. România are nevoie de dezvoltare. PNL înseamnă dezvoltare rapidă, reală, în comparaţie cu înapoierea oferită de PSD“, mai susține Ștefan Stoica.