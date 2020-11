Craiova poluată: Termo spune că fumul iese pe coș doar la pornirea instalației

„Ceea ce se vede in imagine nu este fum. Cosul de fum este cel inalt, pe care se poate vedea ca nu se evacueaza nimic. Aburul care se vede in imagine demonstreaza ca functioneaza instalatia de desulfurare a gazelor de ardere. In conditiile atmosferice de iarna, cu ceata si presiune atmosferica crescuta, aburul nu se disperseaza in atmosfera cu usurinta cu care o face in restul anului cand devine invizibil intr-un timp redus. Functionarea instalatiilor de desulfurare inseamna reducerea concentratiei de oxizi de sulf de la 6000 mg/Nmc (inainte de punerea in functiune a acestora) sub limita admisa de standardele actuale, respectiv sub 200 mg/Nmc (in prezent). La Craiova II, instalatiile de desulfurare functioneaza incepand din anul 2015”, a precizat CEO pentru GdS.