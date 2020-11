Cod galben de ceață și vizibilitate redusă, astăzi de dimineață, în 35 de județe

Mai multe avertizări nowcasting cod galben de ceaţă au fost emise astăzi de Administraţia Naţională de Meteorologie. Acestea vizează 35 de judeţe, potrivit Agerpres.



Ceaţa va persista până la ora 10.00, potrivit meteorologilor, în judeţele: Olt, Dolj; Mehedinţi; Brăila; Ialomiţa; Argeş; Prahova; Buzău; Călăraşi; Giurgiu; Ilfov; Dâmboviţa; Teleorman; Maramureş; Cluj; Sălaj; Satu Mare;Bistriţa-Năsăud; Bacău; Galaţi, Neamţ; Vrancea; Vaslui; Caraş-Severin; Arad; Bihor; Timiş și Hunedoara.

Se va semnala local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

De asemenea, până la ora 9.00, sunt sub avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă județele Alba, Braşov, Mureş, Sibiu, Tulcea și localități din județele Covasna și Harghita.

Pe lângă ceață, în aceste zone se va semnala chiciură sau fulguieli.