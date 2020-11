Boris Johnson: Pandemia de COVID-19 nu îl va opri pe Moş Crăciun să împartă cadouri!

Premierul britanic Boris Johnson, într-o scrisoare publicată miercuri, a afirmat că pandemia de COVID-19 nu îl va opri pe Moş Crăciun să împartă cadouri. Acesta a citat experţi medicali care declară că nu există niciun risc pentru sănătate în cazul copiilor dacă sunt respectate regulile, relatează Reuters.

Boris Johnson a dat asigurări unui copil de 8 ani pe nume Monti, care i-a scris pentru a-l întreba dacă Moş Crăciun va putea aduce cadouri anul acesta.

În scrisoare, Monti întreabă dacă guvernul a analizat problema vizitei anuale a lui Moş Crăciun: „Înţeleg că sunteţi foarte ocupaţi, însă vă rog pe voi şi oamenii de ştiinţă să vorbiţi despre acest lucru”.

Boris Johnson a postat scrisoarea pe Twitter alături de o copie a răspunsului său.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg