Booker Prize 2020 a fost atribuit scriitorului scoțian Douglas Stuart

Scriitorul scoţian Douglas Stuart a fost recompensat joi cu prestigioasa distincţie literară Booker Prize 2020 pentru romanul său de debut „Shuggie Bain”, a anunțat BBC, citată de agerpres.

„Shuggie Bain” spune povestea unui băiat singuratic, aflat în căutarea propriei identităţi, care nutreşte o dragoste necondiţionată pentru mama sa alcoolică, rămânându-i alături în cele mai dificile momente. Acţiunea romanului este plasată în Glasgow, în anii 1980, pe vremea administraţiei Margaret Thatcher, o epocă marcată de sărăcie, criză economică, marginalizarea muncitorilor, precum şi de comunitarism religios, potrivit AFP.

În vârstă de 44 de ani, Douglas Stuart s-a născut şi a copilărit în Glasgow. După ce a absolvit Royal College of Art din Londra, s-a mutat la New York unde a început o carieră în industria modei. A publicat în The New Yorker, precum şi pe LitHub.

În discursul de acceptare a premiului, Stuart i-a mulţumit mamei sale, cititorilor, rezidenţilor oraşului său natal, Glasgow, precum şi soţului său, Michael Cary.

Ceremonia a avut loc online

În cadrul ceremoniei organizate cu respectarea restricțiilor impuse de pandemie, au fost difuzate interviuri realizate la distanţă cu membri ai juriului, autorii nominalizaţi, câştigătoarele ediţiei de anul trecut, Margaret Atwood şi Bernardine Evaristo, precum şi declaraţii înregistrate ale unor personalităţi precum fostul preşedinte american Barack Obama şi Camilla, ducesa de Cornwall, soţia prinţului Charles, care a spus că premiile de anul acesta sunt ”încă şi mai importantă ca de obicei” în contextul pandemiei de coronavirus.

Pe lista scurtă a scriitorilor nominalizaţi s-au mai aflat: Diane Cook, cu volumul „The New Wilderness”, Tsitsi Dangarembga, pentru romanul „This Mournable Body”, Avni Doshi, cu „Burnt Sugar”, Maaza Mengiste, pentru „The Shadow King” şi Brandon Taylor, pentru „Real Life”. Patru dintre aceste volume sunt romane de debut.

Finaliştii au fost selecţionaţi în urma lecturii a 162 de romane publicate în Regatul Unit sau în Irlanda în perioada 1 octombrie 2019 -30 septembrie 2020.

Booker Prize asigură o notorietate internaţională imediată

Lansat în 1969, Booker Prize recompensează scriitorul câştigător cu 50.000 de lire sterline şi îi asigură o notorietate internaţională imediată.

Din juriul condus de editoarea Margaret Busby au făcut parte scriitorii Lee Child şi Lemn Sissay, jurnalistul Sameer Rahim şi specialista în filologie clasică Emily Wilson.

În 2019, Booker Prize a fost câştigat ex aequo de scriitoarea canadiană Margaret Atwood şi autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, care au fost recompensate pentru romanele „The Testaments”, respectiv, „Girl, Woman, Other”.

Printre laureaţii ediţiilor anterioare ale Booker Prize se numără autori prestigioşi precum Kazuo Ishiguro, Hilary Mantel, Salman Rushdie şi Julian Barnes.