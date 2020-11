Bărbatul care şi-a ucis fosta iubită în centrul Timişoarei: „O să audă toată Europa de mine“

Criminalul din municipiul Lupeni, George Cosmin Titiş (foto), a fost condamnat după ce şi-a urmărit, terorizat şi apoi ucis fosta iubită, o tânără de 21 de ani, din aceeaşi localitate, potrivit mesagerulhunedorean.

George Cosmin Titiş, de 31 de ani, din Lupeni, a fost trimis în judecată pentru omor cu premeditare şi condamnat fără acord de recunoaştere la 25 de ani de închisoare. Ju­de­cătorii l-au obligat pe individ la plata su­melor de 75.000 de euro şi 10 mii de lei, sume ce reprezintă daune morale şi ma­te­riale.

Conform anchetatorilor, criminalul a avut o relaţie cu tânăra şi n-a putut concepe că fata nu mai vrea să aibă de-a face cu el. Orbit de gelozie, Titiş şi-a conceput planul de răz­bunare şi o ameninţase în mai multe rânduri dacă nu se întoarce la el. La aproape 10 luni de la despărţire, Cosmin Titiş a aflat că fata a venit din Anglia în Timişoara, la o prietenă, a plecat de la Lupeni după ea şi a ucis-o.

Tânăra se plimba alături de o prietenă prin parcul Catedralei Mitropolitane din Timişoara, iar criminalul a urmărit-o, înarmat cu un cuţit. A chemat-o ceva mai departe de prietena alături de care era, au avut o scurtă discuţie şi apoi Titiş a lovit cu cuţitul. A înjunghiat-o pe fată de mai multe ori şi a fugit de la locul faptei.

Potrivit procurorilor, în 20 septembrie 2019, în jurul orelor 19:15, pe fondul geloziei, în parcul situat în spatele Catedralei Mitropolitane din municipiul Timişoara, Cosmin Titiş i-a aplicat fostei sale iubite, Karina Parnica, 25 lovituri de cuţit, în diferite zone ale corpului, în urma acestor lovituri victima suferind leziuni traumatice grave care au condus în scurt timp la decesul ei. Anchetatorii au stabilit că fapta a fost săvârşită de tânăr cu premeditare şi în stare de recidivă postexecutorie.

A fost prins de poliţişti trei ore mai târziu, pe lângă calea ferată din zona Pădurea Verde, de la ieşirea din Timişoara, spre Lugoj, şi a fost arestat.

Ameninţările ucigaşului

Drama tinerei de 20 de ani a început la scurt timp după ce a decis să se despartă de iubitul său.

„S-a reţinut că inculpatul Titiş Cosmin şi victima Karina P. locuiau în municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara. Cei doi au avut o relaţie de iubire, aceasta durând aproximativ 5 ani. De asemenea, s-a reţinut că în toamna anului 2018, cei doi au plecat în Anglia la muncă, perioadă în care Titiş a început să suspicioneze că tânăra a început o relaţie cu un alt bărbat, care lucra la aceeaşi firmă la care lucrau şi ei, respectiv numitul P. Eduard.

În primăvara anului 2019, cei doi s-au întors în România, iar din acea perioadă relaţiile lor au început să se răcească, victima spunându-i inculpatului că doreşte să se despartă de el, să înceteze relaţia dintre cei doi. Ulterior, ea a plecat din nou în Anglia, unde a început o relaţie cu Eduard., în timp ce inculpatul Titiş a rămas în România, potrivit Adevărul.

Acesta însă nu a fost de acord cu încheierea relaţiei cu victima şi, de asemenea, inculpatul, bănuind că victima a început o relaţie cu numitul Eduard P., pe fondul geloziei, o apela în mod frecvent pe victimă şi îi adresa diverse ameninţări pentru a o determina să înceteze relaţia cu numitul P. Eduard., să se întoarcă în România şi să reia relaţia cu el. În ultima perioadă de timp aceste ameninţări ale inculpatului la adresa victimei au început să se intensifice, fiind tot mai frecvente, inculpatul ameninţând-o pe victimă inclusiv că o va ucide”, se arată în dosar.

În 17 septembrie 2019, cu câteva zile înainte de a fi ucisă, Karina a plecat din Anglia spre România, cu avionul, iar în dimineaţa zilei următoare se afla în Timişoara, unde i-a cerut unei prietene să o găzduiască până în momentul în care în ţară urma să ajungă şi mama ei.

„Victima intenţiona să plece împreună cu mama ei, în momentul în care aceasta urma să revină în ţară, în oraşul de domiciliu al acestora, Lupeni, fiindu-i teamă că dacă se deplasează singură în Lupeni se va întâlni cu inculpatul Titiş, iar acesta îi va face rău, victima sperând aşadar că, în prezenţa mamei sale, inculpatul se va abţine să-i facă vreun rău. S-a reţinut că inculpatul Titiş a aflat că victima se află în Timişoara şi locuieşte la numita Sabrina, Astfel că în dimineaţa zilei de 20 septembrie 2019 acesta a plecat din Lupeni înspre Timişoara, unde a ajuns în jurul orelor 15:00 – 16:00, având asupra sa, încă din momentul plecării din Lupeni, într-o teacă din piele, un cuţit de tipul cunoscut cu denumirea „de vânătoare”, pe care îl ţinea în buzunarul gecii cu care era îmbrăcat”, se arată în dosar.

Urmărite de criminal le fiecare pas

Cosmin Titiş aflase între timp unde lucra Sabrina, prietena fostei sale iubite, un magazin din zona centrală a Timişoarei. A observat că în interiorul magazinului se aflau cele două tinere şi le-a ţinut sub supraveghere până în jurul orei 19, la terminarea programului.

„După ce magazinul s-a închis, le-a observat pe numitele Karina şi Sabrina părăsind magazinul şi deplasându-se în direcţia Catedralei Mitropolitane din Timişoara. Inculpatul Titiş George Cosmin le-a urmărit pe cele două şi le-a ajuns pe un trotuar care mărgineşte parcul din jurul Catedralei Mitropolitane, unde le-a acostat, a prins-o de haine pe victima Karina, a tras-o înspre interiorul parcului, conducând-o forţat până la o bancă situată în acel parc, apoi a aşezat-o forţat pe victimă pe acea bancă, a împins-o pe bancă, iar el s-a poziţionat în faţa victimei, în picioare, dar aplecat asupra ei, ţinând-o cu o mână de umăr. După ce a aşezat-o pe victimă pe acea bancă, i-a cerut acesteia să-i dea telefonul mobil, pentru a verifica dacă mai are relaţii cu numitul P.E., victima a refuzat să-i dea telefonul mobil, moment în care inculpatul i-a reproşat acesteia faptul că nu-i dă telefonul deoarece vrea să-i ascundă faptul că ea are în continuare o relaţie cu acel bărbat”, se arată în dosar.

Mesajele înfiorătoare ale ucigaşului

Întrebat fiind de ce victima nu a depus plângere penală împotriva lui Cosmin Titiş, Eduard a răspuns că inculpatul îi spunea victimei de fiecare dată că: „nu-l interesează că merge la puşcărie, că acolo va sta liniştit, va trage de fiare, iar când se va elibera tot o va omorî”.

În mesajele trimise lui Eduard, Cosmin Titiş se lăuda cu planurile sale diabolice. „O iau cu mine in groapa, jur”; „O distrug pe viaţă”; „Când pun mâna pe ea o bag în scaun cu rotile”, „Îi rup coloana şi nu mă poţi opri nici tu si nici nimeni în lumea asta. Doar moartea mă mai opreşte”; „Nu vorbesc aiurea. Astea-s ameninţări care mi le asum şi le şi îndeplinesc, ori acum ori în zece ani, dar când o prind, o termin”; „

Îi rup coloana, ascultă ce zic io, asta e scopul meu în viaţa asta, să o nenorocesc pe viaţă Când voi da de ea vei vedea”; „Voi nu realizaţi când vă bate moartea la uşa până nu o vedeţi cu ochii voştri”; „Daca ea nu vine acasa, cand o voi întâlni în viaţa asta o să audă toata Europa de mine, ai să auzi şi tu”; „Acum e prea târziu. S-o încurcat cu tine şi nu mai are scăpare”, „Eu i-am zis să o termine cu tine şi nu vrea. Asta îi aduce moartea. Oricum pentru simplu fapt că o facut ce o facut, dacă nu vine acasă şi merge oriunde în lumea asta o voi găsi. Asta am hotarât şi numai moartea mă opreşte”.

Criminalul o ameninţa frecvent, prin mesaje, şi pe tânără, cu câteva zile înainte ca aceasta să fie ucisă.„Ori că vii acasă, ori că nu vii acasă, să deie Dumnezeu în secunda asta să crap dacă nu o să fiu în stare să scot un organ din tine şi tot o să-mi zici”; „Te distrug când pun mâna pe tine. Te distrug când te prind”; „Să te văd moartă şi pe tine şi pe mă-ta, de fapt nu moarte, paralizate în scaun cu rotile, să vă împingeţi una pe alta”, sunt câteva dintre ele.

Mărturia criminalului: „Mi-am pierdut capul”

În seara crimei, ucigaşul i-a trimis un mesaj şi bunicii victimei în care se lăuda că i-a ucis nepoata. În faţa instanţei, el a susţinut că s-a deplasat din Lupeni la Timişoara, pentru a o determina pe victimă să se întoarcă la el. În seara crimei, a adăugat acesta, le-a urmărit pe cele două prietene doar pentru a sta de vorbă cu Karina. În parc, i-ar fi spus femeii că nu îi va face niciun rău, însă „şi-a pierdut capul” şi a atacat-o cu cuţitul.

„Am luat-o pe Karina, de după gât, prinzând-o de vestă şi ne-am îndreptat spre parc. În acest timp Sabrina îmi spunea să nu-i fac nimic Karinei, eu liniştind-o că doar vreau să stau jumătate de oră de vorbă cu Karina şi să asiste si ea la discuţie ca să se asigure că nu-i fac nimic Karinei. Ne-am pus pe o bancă în parc şi i-am cerut telefonul Karinei ca să-l verific. A refuzat să-mi dea telefonul si am continuat să ne certăm. În timp ce mă certam cu ea, îmi trecea prin cap tot ce mi-a făcut Karina şi atunci îmi amintesc că am înjunghiat-o în picior, Karina fiind pe bancă, după care nu mai ştiu ce s-a întâmplat, nu am mai văzut şi auzit nimic.

Când mi-am revenit, am văzut-o pe Karina la câţiva metri, era plină de sânge şi vorbea cu un băiat să sune la ambulanţă. Eu m-am îndreptat spre ei, m-am apropiat de Karina, am luat-o în braţe, realizând că i-am făcut rău, aceasta era speriată şi agitată. Când am prins-o în braţe acesta a căzut, nemaiputându-se ţine pe picioare. Atunci am tras de Karina de câteva ori să o ridic, în tot acest timp având cuţitul în mână, am văzut că acesta nu se trezeşte şi atunci m-am speriat si am fugit, nu înainte de a-i spune Sabrinei să ia lucrurile Karinei si să sune la Ambulanţă.

Am aruncat cuţitul în Bega, m-am spălat pe mâni de sânge la o fântână publică şi am aruncat geaca, în timp ce alergam, pe malul Begăi. Am ajuns la nişte linii de cale ferată şi atunci am sunat pe bunicii Karinei cărora le-am spus ce am făcut. Am sunat-o si pe mama mea, pe unchiul ei cărora de asemenea le-am spus ce am făcut. L-am sunat şi pe Eduard, căruia i-am spus că din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Am vorbit şi cu fratele meu şi sora mea la telefon, la un moment dat am fost sunat de două numere necunoscute ale unor poliţişti, cărora le-am trimis locaţia, fiind depistat ulterior de poliţie”, a declarat criminalul. Sentinţa de 25 de ani de închisoare nu este definitivă, putând fi contestată de acesta.