Imagini impresionante: Un britanic a devenit ”erou” în China după ce a salvat o studentă de la înec

Un diplomat britanic a devenit ”erou„ în China după ce a sărit într-un râu pentru a salva o studentă de 24 de ani. ”Am fost doar singurul care și-a dat jos pantofii mai repede”, a reacționat cu modestie britanicul.

Stephen Ellison are 61 de ani și este consul general în orașul Chongqing de o lună. Diplomatul se plimba pe malul râului din apropierea localității când a zărit o femeie care se lupta în apă, încercând să se mențină la suprafață.

Ellison a spus că a sărit în apă fără să se gândească prea mult, fiind o chestiune spontană. ”Sunt doar fericit că totul s-a terminat cu bine pentru toată lumea”, a declarat bărbatul pentru BBC News.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe