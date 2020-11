Drama unei tinere: „Vreau să trăiesc. Să-mi văd copilul în prima zi de școală“

„Problema a apărut la începutul anului. Am mers pe la diverși medici și mi-au spus că ar fi otită, că ar fi un polip sau o infecție. Între timp problema mea s-a agravat, au început sângerări abundente din ureche. Am făcut mai multe investigații și medicii mi-au spsu că am glomus jugulat. Adică o tumoare puternic vascularizată situată pe vena jugulară. Am avut un șoc. Nu am putut câteva zile să comunic cu nimeni câteva zile. Nu am putut să le spun celor din jur prin ce dramă trec.Apoi m-am împăcat cu această idee și mi-am dat seama că sunt prinsă într-o luptă pe viață”, spune Valeria Bucătaru.