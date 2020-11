Medicii italieni au recurs la administrarea de oxigen în mașinile din parcarea spitalului

Persoane infectate cu coronavirusul din orașul italian Napoli au primit oxigen în parcarea unui spital în timp ce așteptau în mașini să primească îngrijiri medicale, relatează Business Insider.

Angajații sanitari au montat tuburi de oxigen în afara spitalului și au acordat tratament în regim ambulatoriu pacienților care aveau probleme de respirație.

Spitalul Cotugno este un spital de boli infecțioase care în primul val al pandemiei a adoptat măsuri excepționale, fiind pe larg aclamat ca un „spital model”.

Italia se confruntă cu un al doilea val al pandemiei de COVID-19, autoritățile raportând miercuri aproape 33.000 de noi infecții și 623 de decese cauzate de coronavirus, apropiindu-se de vârful din luna martie.

► VIDEO: Covid-19 patients recorded queuing in their cars – with some administered oxygen – as they await admittance to hospital in Naples, Italy pic.twitter.com/CbC8OWUbq2