Un bloc din Craiova „plutește” pe dejecții

„Noi am încercat să ne rezolvăm singuri situația. Am montat o supapă ca să nu mai permită mizeriei din canal să ajungă în subsolul blocului. Degeaba, urina, apa și toată zeama aia vine în bloc. Plutim pe rahat. Este o hazna. Chiar dacă vin de la CAO și desfundă până deseară este la loc. Toți spun că rețeaua de canalizare este mai sus decât blocul. Când se umple canalizarea se varsă la noi în bloc. Într-adevăr blocul nostru este mai jos, dar de ce până acum nu am avut această problemă? Nu înțeleg de ce se întâmplă doar la blocul nostru”, spune Petre Arnăutu, locatar.