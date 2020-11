Școala online suspendă programul ”Masa caldă”

În Dolj, programul -pilot ”Masă caldă” a început în acest an școlar doar de câteva săptămâni. Având în vedere că unitățile școlare nu aveau condițiile necesare pentru a oferi un prânz cu două feluri de mâncare, managerii au luat decizia de a acorda zilnic elevilor câte un sandviș și un fruct. Acest pachet alimentar a fost pimit însă ultima dată vineri. Odată ce cursurile au trecut online și acest program a fost suspendat. Managerii de școli spun că sunt bani pentru a asigura alimentele, dar nu sunt condiții.

Una dintre unitățile școlare din Dolj care acorda elevilor sandviș este Liceul ”Adrian Păunescu” din Bârca. Peste 500 de copii primeau sandviș. De ieri cursurile au trecut online și potrivit managerului chiar dacă sunt prezenți la cursurile online, elevii nu mai primesc sandvișul pentru că ar trebui să îl ducă la fiecare la poartă, iar o parte dintre elevi stau la zeci de kilometri distanță de școală.

”Elevii au primit sandvișuri doar două sau trei săptămâni. Programul Masa caldă se suspendă pentru că, cel puțin la liceu, avem elevi din alte localități care se află la distanță mare și ar trebui să mergem zilnic să le ducem sandvișul și fructul la poartă. Și sunt mulți elevi. Avem 546 de copii dintre care 527 sunt la liceu și la școala profesională. La liceu și profesională avem elevi care fac naveta din localități cum ar fi Bistreț, Giurgița, Plosca, Măceșu de Jos. Nu am putea să ne ducem la fiecare la poartă să ducem sandvișul”, a spus Petre Dumitru, managerul Liceului ”Adrian Păunescu” din Bârca.

Managerul liceului din Bârca spune că trecerea cursurilor în online a fost o veste tristă pentru elevii școlii. ”Școala a mers foarte bine. Am fost în scenariul verde. Am avut un singur caz de infectare. A fost un pofesor care s-a îmbolnăvit înainte de vacanță. Nu am avut probleme. De aceea și copiii au fost foarte triști când au auzit ca trec online. Este altceva când vin la școală”, a mai spus Petre Dumitru, managerul Liceului ”Adrian Păunescu” din Bârca.

Plenița: Bani sunt, dar nu sunt condiții

Și la liceul din Plenița programul ”Masa caldă” a fost implementat în acest an școlar. Elevii primeau tot sandviș. Potrivit managerului, distribuirea pachetului alimentar a început pe 12 octombrie, dar de ieri a fost suspendat, deși banii ar ajunge până la sfârșitul lunii ianuarie 2021.

”Pe 12 octombrie a început programul ”Masa caldă”, dar acum suntem online. Ultimul sandviș a fost dat vineri. Contractul se va suspenda pentru că ar trebui să mergem la fiecare la poartă să le dăm sandvișul și nu se poate pentru că avem mulți elevi navetiști. Am vorbit cu firma care asigura sandvișurile și au stopat livrarea.Contractul era până la sfârșitul acestui an, bani erau și până la sfârșitul primului semestru, adică până la sfârșitul lunii ianuarie 2021. Problema nu este în privința banilor, ci în privința condițiilor că nu sunt condiții pentru a livra”, s precizat Ileana Iacob, managerul liceului din Plenița, județul Dolj.

Sadova: Programul nu a fost aplicat deloc în acest an

La Sadova, programul ”Masa caldă” nu a fost pus deloc în aplicare în acest an la nici una dintre unitățile școlare, după cum spune chiar managerul.

”Nu am avut deloc programul masă caldă anul acesta. Bani au fost dați și pentru semestrul al doilea al anului școlar anterior, dar nici atunci programul nu a fost implementat. Am tot făcut adrese la primărie, dar nu am primit nici un răspuns. Nici nu avem primar în această perioadă”, a spus Angela Călugărescu, directorul școlii din comuna Sadova.