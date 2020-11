Ce a promis premierul Orban ambulanțierilor

Reprezentanții ambulanțierilor au ieșit de la discuțiile cu șeful Guvernului, Ludovic Orban și cu ministrul sănătății, Nelu Tătaru.

„Am reușit să ocupăm 33% din locurile libere cu bugetare. O altă problemă discutată a fost stimulentul din pandemie pentru personalul de pe Ambulanță, care din 15 august nu beneficiază de spor. Începând cu 1 noiembrie, sperăm ca legislația să fie aplicată și să se acorde spor 25%.

O altă problemă delicată a rămas salarizarea personalului de pe Ambulanță, care a rămas mică față de asistentul medical, lucru ce face neatractiv postul. Am convenit ca să facem o analiză privind numărul de angajați, iar guvernul a fost de acord să facă o reîncadrare. Am discutat și despre pensiile de urmaș pentru angajații care au pierdut rude de coronavirus. Am discutat și urmează să se facă un proiect”, a declarat un reprezentant al ambulanțierilor.