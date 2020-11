Allen Coliban a făcut public motivul pentru care nu a terminat facultatea

„Am avut o carieră de zece ani în IT, în care nimeni nu mi-a cerut această diplomă, o carieră de care sunt foarte mândru, aşa cum sunt de altfel mândru de cei cinci ani petrecuţi la una dintre cele mai dificile facultăţi din România. (…) Din 2002 până 2005, cât am fost la facultate, nu am fost exmatriculat.

În momentul în care am renunţat să mai merg la facultate, din 2005, după patru ani de zile, s-a produs această eliminare din registre. Este o decizie administrativă, care nu are legătură cu actul de învăţământ.

Nu am fost exmatriculat pentru ceva ce am făcut, ci pentru faptul că am renunţat să îmi mai dau licenţa în anii următori”, a precizat el.