Termo „salvată” de instanţă, să nu mai plătească facturile în avans

„Noi am plătit din primăvara acestui an facturile în avans. În noiembrie contractul a expirat şi CEO continuă să ne ceară plata în avans. Noi am mers în instanţă şi am cerut să plătim la 90 de zile. Ceilalţi creditori au înţeles şi ne-au lăsat cu plata la 90 de zile. Complexul nu a renunţat, din care motiv am ajuns în instanţă”,

a spus Gheorghe Nedelescu, administratorul Termo Craiova.