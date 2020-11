Primarul municipiului Sfântu Gheorghe: Ne îndreptăm către cifra de carantinare a oraşului

„Situaţia în care suntem este gravă şi observ că foarte mulţi încearcă să bagatelizeze această situaţie în loc să o ia în serios. Până la urmă totul ţine de capacitatea sistemului sanitar românesc să răspundă la aceste provocări şi aşa cum niciun domeniu din România nu stă foarte bine, eu cred că sănătatea şi tot ce înseamnă sistemul de sănătate este la fel, adică nu putem vorbi despre un sistem hiperperformant care răspunde foarte repede la schimbări, care ia decizii foarte rapid, elaborează proceduri foarte rapide, este un sistem imens, iar cu cât un sistem este mai mare, cu atât se mişcă mai încet, adică nu poate să reacţioneze şi să ia decizii foarte repede atunci când sunt situaţii noi.

Şi vedem foarte clar, în câteva săptămâni, practic, s-a dublat numărul de persoane care sunt la ATI şi asta este cea mai mare problemă, că cei care am trecut de această boală cu simptome relativ uşoare putem să spunem că, până la urmă, suntem aici, nu am murit, suntem ok, dar atunci când ne uităm la partea goală a paharului, să spunem aşa, (…) vedem că sunt oameni care sunt în situaţia să îşi piardă viaţa în spitale.

Şi, evident, că tot sistemul sanitar şi felul în care răspunde, vedem că generează foarte multe probleme şi bolnavilor care nu sunt infectaţi de COVID, dar datorită acestor reorganizări şi schimbări suferă foarte mulţi. Deci, sunt nişte probleme foarte mari şi cred că toată lumea ar trebui să fie mult mai responsabilă şi în loc să ne tot dăm cu părerea, să vedem fiecare cum poate să facă şi să ajute sistemul sanitar”, a mai spus primarul Antal Arpad.