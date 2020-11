Alegeri SUA. Ambii candidați spun că vor câștiga

Numărătoarea voturilor exprimate la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii sugerează că scorul va fi mai strâns decât arătau sondajele de opinie, ambii candidați trecându-și în cont victorii în câteva state-cheie, scrie hotnews.

Într-o declarație dată după miezul nopții (ora Washingtonului), Biden le-a spus susținătorilor săi că va câștiga, în timp ce Trump a susținut pe Twitter că ”ei încearcă să fure alegerile”.

La ultima estimare, situația era prezentată astfel: 237 de voturi la 213 în favoarea lui Biden (Fox News) și 215 la 171 (CNN).

Trump este dat câștigător în statele: Indiana, Kentucky, Tennessee, Virginia de Vest, Arkansas, Oklahoma, Alabama, Mississippi, Missouri, Nebraska, Louisiana, Wyoming, Dakota du Nord și Sud, Utah, Kansas, Idaho, Ohio, Texax, Montana.

Biden este dat câștigător în: Massachusetts, DC, Maryland, Vermont, Delaware, Maine, Virginia, Connecticut, Maryland, New Jersey, Rhode Island, Illinois, New York, Colorado, New Hampshire, Hawaii, Arizona, Minnesota.