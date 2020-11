Trump despre atentatul din Viena: ”Aceste atacuri ale răului asupra oamenilor nevinovaţi trebuie să înceteze”

Preşedintele american Donald Trump a denunţat pe Twitter „încă un act de terorism josnic” comis la Viena, în urma căruia cel puțin trei civili au fost uciși, în timp ce alte 15 persoane, printre care și un ofițer de poliție, au fost rănite. Atacatorul islamist a fost ucis de poliție.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.