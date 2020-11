Ionuț Dolănescu și soția lui au COVID-19

Interpretul de muzică populară Ionuț Dolănescu a declarat marți, la Antena 3, că el și soția lui, Doinița, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus.

„Stăm cuminți în casă de 5 zile, respectăm legislația. Și eu am făcut parte din sceptici, dar iată ca virusul există, trebuie tratat cu seriozitate, trebuie să ne protejăm și e mai bine să nu luăm decât…Eu am noroc că am o formă ușoară, nu am avut febră, sotia mea și-a pierdut gustul și mirosul”, a declarat Ionuț Dolănescu.

Artistul a spus că s-a testat pentru că urma să plece într-un concert în SUA.