Dovleci pictaţi, o adevărată provocare pentru o craioveancă

„Am primit, să-i zic aşa o ofertă, să împodobesc un restaurant cu ornamente de iarnă. Am pictat sticle cu teme specifice sărbătorilor de iarnă. Am pictat şi am confecţionat globuleţe mari care, ulterior, au devenit decoraţiuni de Crăciun. Aşa am pornit, dar cel mai mult îmi place să lucrez pe lemn. În timp, totul s-a transformat în pasiune. Folosesc vopsea acrylic, fiindcă se usucă foarte repede comparativ cu uleiul.

O prietenă m-a rugat să-i decorez un perete. Pentru mine, asta a fost o altă provocare. Deşi nu făcusem niciodată asta, a ieşit peste aşteptări. Am combinat lemn, foiţă de aur, foiţă de argint, Nu mi-am dat seama că am această pasiune, dar nu este niciodată prea târziu. Am un atelier al meu şi acolo este lumea mea. În viitor, mi-aş dori să fac design de interior, iar lucrările mele să transmită căldură şi să aducă bucurie şi zâmbete în sufletele oamenilor”,