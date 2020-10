Profesorii din Gorj cer tablete și laptopuri pentru orele online

„Sub multe aspecte suntem în situația de acum câteva luni. Oare ce se va întâmpla în momentul în care se va intra cu toate școlile din județ și din țară în scenariul roșu și o să ne trezim că nu toată lumea are echipamente, elevi sau profesori și nu este disponibil internetul ori dacă e disponibil nu are calitate. Eu mă aflam la țară și am convocat în calitate de diriginte părinții la o ședință și pur și simplu nu am putut să comunicăm, din cauză că erau probleme mari cu rețeaua de internet. Avem legea, dar nici acum nu avem disponibile normele metedologice. Nu este posibil așa ceva, să stai două luni de zile și să așteptăm după echipamente. Nu toți profesorii au o situație materială extraordinară, să dispună oricând de laptopuri bune sau de alte echipamente. Sunt mulți care au laptopuri vechi care nu corespund pentru desfășurarea în bune condiții a orelor online. Nu ai cum să îți faci orele dacă nu sunt întrunite condițiile din punct de vedere tehnic”, a declarat Constantin Huică, liderul de sindicat al profesorilor din Gorj. În învățământul preuniversitar din Gorj activează peste 4.000 de profesori.