Restanţierii, tot restanţieri şi în prag de iarnă

„Gradul de colectare de la asociaţiile de proprietari cu datorii este foarte mic, el încadrându-se între 0% şi 15%. Chiar dacă sunt asociaţii de proprietari cu plata la zi cele mai multe au restanţe foarte vechi. Toate asociaţiile care au datorii faţă de Termo au fost acţionate în instanţă şi ulterior înaintate în vederea executării silite Vă dau câteva exemple, Asociaţia 5 Eroilor are o datorie de peste 2 milioane de lei. Asociaţia de proprietari C2-C5 Putna are un debit de peste un milion de lei. În aceiaşi situaţie este şi asociaţia 16 Craioviţa Nouă şi 23 Calea Bucureşti. Asociaţia Romul 2 are o datorie de 932.274 de lei, asociaţia 48 Craioviţa Nouă, 926.399 de lei, iar 9 Rovine 918.130 de lei”, a precizat Gheorghe Nedelescu, administrator special Termo Craiova.