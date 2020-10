Ceartă pe căldura din bloc

Furnizarea căldurii în blocurile din Craiova a iscat şi la acest început de sezon rece discuţii aprinse între locatari. Unii dintre proprietari vor să aibă apartamentele încălzite. Alţii nici nu se gândesc să-şi încălzească locuinţele pe motiv că îşi încarcă facturile la întreţinere.

Astfel de discuţii s-au iscat şi în blocul E17 din cartierul craiovean Rovine. Aici, unii dintre proprietarii care au centrale de apartament se împotrivesc furnizării căldurii. Motivul, furnizarea căldurii înseamnă facturi mai scumpe, deoarece şi centraliştii plătesc căldura pe părţile comune. De cealaltă parte, locatarii care sunt racordaţi la sistemul de încălzire centralizat spun că era momentul ca furnizorul să dea căldură în oraş.

Ceartă în blocul E17 din cartierul Rovine din cauza căldurii



În fapt, furnizorul de căldură al oraşului, Termo Craiova, nu a făcut decât să ţină seama de condiţiile meteo şi de prevederile legale. Craiovenii trebuie să ştie că furnizarea agentului termic pentru încalzire se face în momentul în care temperaturile medii se încadrează în limitele prevazute de art.117 din H.G: nr. 425/20.07.1994, modoficat prin H.G. nr.337/16.05.2018. Respectiv după „înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20.00-6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade celsius sau mai mici”.

Centraliştii contra abonaţilor Termoficării

Blocul E17 din cartierul Rovine

În blocul E17 din Asociaţia de proprietari nr.7 Rovine centraliştii sunt revoltaţi că a început furnizarea căldurii. Aceştia spun că ei trebuie să suporte căldura pe părţile comune, deşi în propria locuinţă nu au pornit centrala de apartament. „Eu nu sunt de acord să se dea căldură. Este prea devreme. De ce să suport eu cheltuieli în plus pentru vecinii care sunt pe termoficare. Eu am centrală şi nu am pornit căldura. Nu este frig. Mai pui un pulovăr, o vestă. În bloc mai sunt şapte apartamente pe sistemul centralizat. În două nu locuieşte nimeni, mai rămân cinci. Pentru cele cinci locuinţe, noi ceilalţi plătim căldura pe părţile comune. La început, Termo a spus că dă, pe timp de noapte. Acum dă toată ziua ca să ne taxeze pe noi”, spune un proprietar din blocul E17 din cartierul Rovine.



De partea cealaltă, locatarii care sunt abonaţii Termoficării spun că este normal să primească la această dată căldură, fiindcă temperaturile au scăzut. „Avem căldură. Nu ştiu ce spun vecinii, dar este normal să primim căldură pentru că este frig. Văd că Termo furnizează doar noaptea căldură şi este bine. Nu putem să stăm în frig, unii sunt în vîrstă, alţii au copii. Cum să stai în frig mai ales în condiţiile actuale. Răceşti şi ajungi cu probleme de sănătate. Plătim, asta este”, este de părere un alt locatar din blocul E17, Rovine.

Alţii sunt nepăsători. Nu-i interesează dacă vecinii primesc căldură. „Eu am centrală. Nu ştiu dacă se dă căldură în bloc. Eu îmi încălzesc locuinţa. Când ai propria sursă de încălzire poţi să închizi , să deschizi după necesităţi. Cei care primesc căldură de la Termo au posibilitatea să închidă din subsol, dacă nu doresc să-şi încălzească locuinţa”, este părerea altui locatar din blocul E17, Rovine.

Termo a crescut perioada de furnizare a căldurii, de la 20.00 până la ora 10.00

În ciuda, tuturor acestor discuţii, furnizorul de căldură al oraşului vine cu următoarele explicaţii. „Termo nu dă căldură pe perioada zilei. Furnizăm doar în intervalul 20.00-08.00. Totuşi, în zilele următoare vom mări intervalul, vom opri căldura dimineaţa la ora 10.00. Proprietarii ridică tot felul de probleme. Aşa cum se întâmplă în Rovine, se întâmplă în toate cartierele oraşului. De exemplu, în Craioviţa Nouă la blocul 57 B ne-au sunat că nu au căldură. Am ajuns acolo şi proprietarii se ceartă între ei. Au încuiat uşa la subsol şi au spun că ei nu au nevoie de căldură până în noiembrie. Este decizia lor, Termo nu poate să facă nimic în aceste situaţii. Noi suntem obligaţi prin lege, când scade temperatura exterioară să furnizăm căldură. Ştim cu toţii, temperatura prevăzută în lege este 10 grade sau sub zece grade Celsius”, a declarat Gheorghe Nedelescu, administrator special Termo Craiova.

Asociaţia nu închide căldura din subsol dacă locatari se împotrivesc

Reprezentanţii Asociaţiei de proprietari vor să împace şi centraliştii, dar şi abonaţii Termoficării. Ei spun că nu pot să decidă oprirea căldurii, dacă furnizorul a decis să livreze agent termic întregului oraş. În plus, nu pot să se împotrivească solicitărilor venite din partea locatarilor care solicită căldură.

„Locatarii se ceartă degeaba. Cei care au copii mici au cerut căldură. Alţii, cei cu centrale spun că trebuie să oprim căldura. Aşa au făcut şi cei din blocul E17, au venit la asociaţie, ca să oprim căldura. Căldura este dată de Termo, nu de asociaţie. În plus, în lege scrie negru pe alb, scade temperatura sub 10 grade Celsius se dă căldură. Cei cu centrale sunt nemulţumiţi că plătesc căldura pe părţile comune. Şi aici avem lege. Eu nu pot să închid din subsol că sunt familii cu copii şi mi-ai zis că ei şi aşa foloseau reşouri electrice ca să-şi încălzească în apartament”, spune Tudor Viziru, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr.7 Rovine.