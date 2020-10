Cum începe Termo sezonul rece

„Datoria mare este la masa credală. Trebuie recuperată de Siomax SPRL. Mai avem datoria curentă de 55.000.000 de lei care este acoperită în totalitate cu garanţii. Am mai avut o datorie de peste 12 milioane pe care am plătit-o, plus penalităţi, plus că am plătit factura curentă în avans. Acum am cerut în instanţă ca să plătim factura curentă după 90 de zile. Până la acest moment nu avem alte probleme”, a declarat pentru GdS, administratorul special al Termo, Gheorghe Nedelescu.