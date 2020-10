„Pierderile“ de apă rece pot fi stopate?

„Am mers să fac verificări. Am luat doi locatari din bloc. Când am ajuns într-un apartament, unde bănuiam că citirile nu sunt reale, nu am fost lăsat la baie. Mi s-a spus că un membru din familie face baie. Nu am făcut nimic”, spune Ion Poenaru, președintele Asociației de proprietari 17 Brazda lui Novac.

Împotriva proprietarilor care refuză să deschidă ușa, asociația de proprietari nu poate lua nici o măsură. „Îi anunți cu cinci zile înainte. Când te duci la ușă, nu deschid. Nu poți să le faci nimic. Ce faci, te duci să-i dai în judecată? Metode de furt s-au găsit tot timpul, din această cauză apar diferențele de apă”,

spune Daniela Cotoi , administrator la Asociația de proprietari 1 Cerna.