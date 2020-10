Instanța i-a invalidat lui Dumitru Dragomir mandatul de consilier general

​​Mandatul de consilier general al lui Dumitru Dragomir a fost invalidat de instanță. Decizia a fost luată de Judecătoria sectorului 1 și nu este definitivă, potrivit Agerpres. Fostul șef al LPF a candidat pe lista PSD la Consiliul General al Municipiului București, iar acesta a refuzat să se retragă chiar dacă președintele social-democraților Marcel Ciolacu a insistat în acest sens.



Pe 8 octombrie, Dumitru Dragomir declara că nu va renunţa la mandatul de consilier general. „Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (…) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, spunea atunci Dumitru Dragomir.

Ulterior, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara că prezenţa lui Dumitru Dragomir în Consiliul General este „inoportună”, iar situaţia acestuia va fi analizată de organizaţia partidului din Sectorul 3.

„Am avut o discuţie separată cu preşedintele organizaţiei Sectorului 3, deoarece am luat act de declaraţiile publice ale domnului Mitică Dragomir. Am cerut organizaţiei Sectorului 3 să analizeze de urgenţă situaţia, astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general al Capitalei. Eu mi-am expus punctul de vedere faţă de colegii mei, lucru normal, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali”, afirma Ciolacu pe 9 octombrie.