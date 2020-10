CEO a refuzat să dea căldură din cauza datoriilor. Probele la cald încep în această după-amiază

„Nu au vrut să-mi dea căldură. Am fost în această dimineaţă la CEO, la Târgu Jiu şi am discutat. Ei mă condiţionat de plata unei sume de trei milioane şi jumătate. Este vorba de o factură mai veche de 12 milioane de lei. Am plătit 9, 5 milioane şi mai aveam de plătit trei milioane. Azi am stins această datorie şi am promisiunea că vom primi agent termic primar începând din această după-amiază. Prin urmare, craiovenii vor avea în această seară căldură. Noi vom furniza căldură pe timpul nopţii, dacă vremea se răceşte vom dat în regim continuu”, a precizat Gheorghe Nedelescu, administrator SC Termo.