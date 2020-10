Moartea tragică a unui diabetic cu COVID: „Ne suna plângând, să găsim un doctor să îi taie picioarele“

”În dată de 24.09.2020 la ora 18:10 (Salatrucel, Vâlcea), am sunat la 112 deoarece socrul meu avea febra 41.6. M-au trimis după algocalmin și mi-au spus să așteptăm. La ora 22:20 am resunat la ambulanță deoarece nu venise nimeni și mi s-a spus că nu au ambulanțe. Într-un final au trimis o ambulanță de la Brezoi (ora 23:30) care l-a preluat pe socrul meu pe picioare, doar cu această febra și oboseală, împreună cu portofelul cu acte și bani (mai jos va explic de ce am pus acest detaliu).”, spun rudele pe pagina de facebook.