Alexandru Rafila va candida la alegerile parlamentare din partea PSD

„A fost un pas dificil pentru mine, dar având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această țară, să avem o legislație care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”, a spus Rafila.