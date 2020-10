Ce autostrăzi vrea ministrul Transporturilor să mai deschidă în 2020

După ce au fost deschiși traficului circa 25 de kilometri noi de autostradă până acum în acest an, ministrul Transporturilor speră să mai inaugureze încă 45 de kilometri de autostradă. Pe două tronsoane vorbim de posibile deschideri cu mult înaintea termenelor contractuale, dar pe alte tronsoane discutăm de ani și ani de întârzieri, potrivit hotnews.

Pentru un constructor de pe un astfel de tronson rămas mult în urmă, care nu mai are nicio șansă să fie gata în 2020, ministrul Bode a avut un mesaj: „Le transmit și pe această cale să se trezească. Ei au venit în România să muncească, să se achite de obligațiile contractuale”.

Lucian Bode: Am dat în trafic cei 21 km de autostradă de pe Lugoj – Deva Lot 2, cu restricții, au rămas doar cele de viteză. Am dat în trafic în acest an încă 25 de km din autostrada Transilvania: lotul Iernut – Chețani, nodul de la Chețani și lotul Biharia Borș.

Până la finalul anului sunt șanse foarte mari ca Sebeș – Turda, lotul 1, cu un stadiu fizic de 95% să fie dat în trafic. Înmi doresc acest lucru.

Varianta Ocolitoare Bacău, are termen de finalizare ianuarie 2022. Vorbim de 31 de km din VO Bacău din care 17 km sunt în regim de autostradă. Acei 17 km au un progres fizic de 85% și mi-aș dori până al sfârșitul anului să fie dat în trafic.

Rășnov – Cristian – 4,3, respectiv 4,7 km, de autostrada și drum național la patru benzi. Are un program fizic de 90% și cu șanse mari să se finalizeze în acest an.

Deci sunt câteva sectoare. Vorbim de 18 km pe Sebeș – Turda, de 17 km pe VO Bacău, vorbim de 10 km Râșnov – Cristian. În total 45 de km cu cei 25 dați în trafic, 70 de km. Să nu mai adaug și muzeul de 21 de km preluat (n.r. Lugoj – Deva, lot 2) și pe care i-am deschis.

Vorbim deci de peste 90 de km dați în trafic până la sfârșitul anului, ca și obiectiv al Guvernului Orban, în raport cu 96 de km cât au reușit cei dinaintea noastră să dea în trafic în trei ani de zile.

Realizator:

Despre A10 Sebeș – Turda – R: E un bilanț optimist, nu vă împărtășesc optimismul, dar e îmbucurător că discutăm acum de două tronsoane pe care vrem să le terminăm înaintea termenului, dar să discutăm totuși de două autostrăzi care sunt începute și se lucrează la ele de 5-6 ani. Vorbim de A10 Sebeș – Turda, loturile 1 și 2. Pe lotul 1, întreabă și un cititor, dacă vreți să dați drumul circulației anul acesta pe bretelele scurte de la nodul Sebeș, sau vreți să dați drumul la trafic în totalitate.

L.B.:

Și pe Lotul 1 și pe Lotul 2 e mult de lucru. Noi vrem ca Lotul 1 (n.r. să fie deschis complet), dar pentru asta trebuie să clarificăm un litigiu pe care îl avem cu antreprenorul, dintr-un claim mai vechi. Sper să clarificăm pentru a plăti ce avem de plătit din acel claim. Cu facturile suntem la zi. Ne zic să le virăm banii ca să poată să continue. Ține de CNAIR și sper să se rezolve. Ne dorim să dăm în trafic Lotul 1.

Pe Lotul 2, din păcate, și nu mă feresc să spun că discutăm de compania Aktor din Grecia, nu s-a ținut de cuvânt. Nu numai acolo, și pe inelul A0 al Bucureștiului, pe tronsonul 3 A0 Sud, trebuiau să predea deja proiectul tehnic și le-am aplicat deja o penalitate de 1 milion de lei.

Le transmit și pe această cale să se trezească. Ei au venit în România să muncească, să se achite de obligațiile contractuale.

Aktor este una dintre cele mai importante companii ce activează pe infrastructura de transport, și pe feroviar au contracte importante în România. Dar nu ne permitem să mergem la nesfârșit cu această tergiversare.

Nu am amenințat niciodată pe nimeni, nu am rupt contracte cum făceau alții înaintea mea în fața presei și apoi le adăugau că știau că nu are cum ca un ministru să rezilieze un contract.

Nu vreau să ajungem la rezilierea niciunui contract de dezvoltare a infrastructurii în România, dar nici nu permit unei companii, indiferent cum se numește, să nu se achite de obligațiile contractuale.

Sperăm să vedem cât mai repede cu putință, sigur, nu în acest an din păcate, lotul 2 din A10 Sebeș – Turda cât mai repede finalizat și dat în trafic.