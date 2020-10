A fost arestată pe Heathrow după ce a încercat să plece cu două milioane de lire în numerar

O femeie britanică a încercat să iasă din țară cu două milioane de lire sterline ascunse în mai multe valize. Aceasta ar putea petrece până la 14 ani în închisoare, relatează Business Insider.

Tara Hanlon, în vârstă de 30 de ani, a fost reținută de autoritățile britanice pe aeroportul Heathrow din Londra. Agenții vamali au descoperit banii în cinci valize ale acesteia. Femeia a încercat să plece din Londra în Dubai.

„Aceasta este cea mai mare captură individuală de numerar realizată la graniță până acum în 2020. Sunt încântat de eforturile ofițerilor vamali”, a declarat Chris Philp, secretarul de stat pentru imigrație.

