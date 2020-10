Un bărbat cu COVID-19 a așteptat zece ore în curtea Spitalului Județean Sibiu

„Ajuns la spital la ora 14.00 am ieșit de la medicul infecționist la ora 21.30. Am așteptat foarte mult până am intrat la medic, iar cei care au rămas, am înțeles că au scăpat dimineața (…) Cu toate că medicul a decis că pot pleca acasă, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit să ajungă în două ore, după cum mi-au spus cei de acolo. La 12 și 10 minute noaptea m-au anunțat că nu mai sosește decizia și că trebuie să aștept până dimineața.

M-am supărat și am plecat acasă. M-am întors a două zi dimineață după decizie și am suportat mustrarea din partea doctorilor, dar n-aș mai fi putut să stau. Mi-a fost frig toată ziua, iar dacă aș fi rămas ar fi trebuit să aștept în față, afară. Ne spuneau că este cortul acela de triaj, dar ce să facă mai bine de 40 de oameni câți eram într-un cort cu trei paturi. Când am ajuns acasă a trebuit să stau în apă fierbinte ca să-mi revin. Eu nu mă mir că în România se moare din cauza asta. Eu n-am simptome, dar după ziua de ieri am ajuns să fiu răcit. Nu mă mir că suntem printre primele țări din Europa la cazurile de morți, dacă așa se face triajul la noi”, spune bărbatul.