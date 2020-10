Viceprimarul Iașiului, confirmat cu COVID-19

Gabriel Harabagiu, viceprimarul Iașiului, a fost confirmat cu COVID-19. Acesta s-a întors dintr-un pelerinaj din Grecia.

Gabriel Harabagiu a declarat astăzi că a plecat în Grecia miercurea trecută. Duminică s-a întors și luni a fost la Primărie. Luni seară, a fost sunat de șoferul cu care a mers în pelerinaj în Grecia, acesta spunându-i că este pozitiv la COVID-19, potrivit HotNews.

„Luni seara am primit un telefon de la băiatul care a mers cu noi în pelerinaj în Grecia și mi-a spus că el trebuia să facă altă cursă și a fost nevoit să facă un test și a fost declarat pozitiv, în condițiile în care cu câteva zile înainte făcuse testul alături de noi și eram negativi. Marți dimineață nu m-am simțit neapărat bine, aveam dureri musculare, foarte puțină febră. Am decis să fac testul miercuri dimineață. Astăzi (joi – n.r.) am primit confirmarea că sunt pozitiv”, a spus viceprimarul Iașului.

El a repetat testul și așteaptă confirmarea finală, însă nu crede că primul este greșit: „Ceilalți trei băieți cu care am fost în pelerinaj sunt pozitivi, și șoferul. Tabloul e complet”.

Gabriel Harabagiu spune că, neștiind că are COVID-19, luni a participat la Comandamentul Local pentru Situații de Urgență și la alte întâlniri pe care le avea la Primărie. Potrivit acestuia, a purtat mască tot timpul și a respectat distanța socială.