România, printre ţările UE care au importat cele mai multe măşti de protecție în primele şase luni

România a importat măşti faciale în valoare de 272 milioane de euro, în primul semestru al acestui an, fiind devansată doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franţa şi Germania, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Conform acestor date, în primele şase luni ale acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, valoarea importurilor de măşti ale UE a crescut cu 1.800% de la 800 milioane de euro până la 14 miliarde de euro, în contextul pandemiei.

Aşa cum era de aşteptat, ţările membre UE cu o populaţie mare au importat mai multe măşti decât cele cu o populaţie mai mică. Totuşi, datele per capita privind importurile de măşti arată diferenţe remarcabile între statele membre.

Luxemburg, unde există o politică guvernamentală de distribuire la nivel naţional de măşti, are de departe cele mai mari importuri per capita de măşti facile din UE, cu o valoare a importurilor de 121 euro pe cap de locuitor. Urmează, la distanţă, Belgia, Germania şi Franţa care sunt singurele ţări unde importurile per capita au fost mai mari de 50 de euro. În schimb, importurile au fost mai mici de 10 euro pe cap de locuitor în Cipru, Polonia, Suedia, Croaţia, Grecia şi Bulgaria. După acest indicator România se situează în a doua jumătate a clasamentului, cu importuri per capita de măşti facile în valoare de 14 euro, devansând Danemarca cu 12 euro pe cap de locuitor.

China a fost principalul partener al UE când vine vorba de importurile de măşti faciale, furnizând 92% dintre măştile importate de blocul comunitar în primul semestru din 2020, în creştere cu 30 de puncte procentuale comparativ cu situaţia din primul semestru din 2019.