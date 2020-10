Coridorul Jiului, transformat în groapă de gunoi

Coridorul Jiului,un sit importanr din zona Craiovei colcăie de gunoaie. Cu toate că face parte dintr-o arie protejată a ajuns mai degrabă o groapă de gunoi a oraşului şi a localităţilor limitrofe. Situl este atât de protejat că de buna lui stare se ocupă Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, primăria Craiova, ABA Jiu şi Garda de Mediu. Cu toate acestea, zona este precum copilul cu multe moaşe, protejat de mai multe instituţi,i dar mereu plin cu gunoaie.

Coridorul Jiului a fost declarat sit de importanţă comunitară printr-un Ordin la MMDD în anul 2007, moment în care a fost declarată arie naturală protejată, iar în Dolj este cea mai mare parte a sitului, 73,76%. Cu alte cuvinte toată zona care se întinde de-a lungul cursului Jiului este o zonă protejată.

Gunoi într-o arie protejată, Coridorul Jiului/foto Liviu Lucian

Numai că, de la an la an locul se transformă vizibil în groapă de gunoi. Deşeuri de tot felul se întind pe malurile apei, până spre albia râului, revărsându-se până în drumul care duce spre Depozitul de deşeuri de la Mofleni. Amenzile date de Garda de Mediu, campaniile de curăţenie făcute de administraţia locală sau ONG-uri şi cele făcute de ABA Jiu nu au dat nici un rezultat. Şi ca să fie „protecţia” completă din anul 2016, CJ Dolj a înfiinţat Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj (CJPNTDRD),o instituție publică cu personalitate juridică.Centrul are printre atribuţii, conservarea şi protejarea patrimoniului natural din ariile protejate. Totodată, identifică prejudiciile şi le raporteză autorităţilor, răspunde de aplicarea legii în ariile protejate. Cel mai important, aplică sancţiuni contravenţionale conform competenţelor.

Malurile Jiului invadate de gunoi-foto: Liviu Lucian



Totuşi, sub ochii autorităţilor digul şi malurile Jiului sunt acoperite cu deşeuri de tot felul. Nici o sesizare făcută de cetăţeni nu a mişcat persoanele juridice responsabile. În plus, excavările în albia râului Jiu au făcut ca deşeurile să înainteze spre apă.

Semnale

Craioveanu Liviu Lucian nota pe pagina de Facebook

„Raportează incidente de mediu” următoarele: „Craiova, albia Jiului, în dreptul parcului Tineretului, zona gropii de gunoi Mofleni. 2019 vs 2020. Am transmis sesizarile la GNM Dolj şi anul trecut şi acum. ABA Jiu Craiova trebuie să vadă dacă este ok accesul prin digul de aparare de pe malul stâng al Jiului . Zona se află situată în perimetrul administrativ al municipiului Craiova şi în situl Natura 2000 ROSCI0045 Coridorul Jiului”.

Aşa arată Coridorul Jiului

Comentariul era însoţit de fotografii în care se vedea clar dezastrul din zonă.

Întrebaţi de rolul acestui Centru, reprezentanţii CJ Dolj au următorul punct de vedere.

„Nu este proprietatea noastră. O parte din acest coridor este proprietatea UAT-urilor, altă parte ţine de ABA Jiu. Noi nu avem atribuţii să aplicăm amenzi. Centrul are specialişti în protecţia florei, faunei, diverse avize. Ei pot să avertizeze primăriile şi Garda de Mediu. Noi nu avem patrulare în această zonă, iar ele repet sunt proprietatea unor instituţii”, a precizat Cosmin Vasile, reprezentantul CJ Dolj.

Un sit, Coridorul Jiului, uitat de autorităţi

De la CJ Dolj , la ABA Jiu

De la CJ Dolj am trecut în curtea ABA Jiu. De aici am aflat că autorităţile publice locale sunt responsabile direct de gestionarea regimului deşeurilor în arealul pe care îl administrează. În acest context, autorităţile publice locale au obligaţia să igienizeze cursurile de apă ori de câte ori este necesar şi trebuie să efectueze acţiuni de monitorizare pentru prevenirea depozitării deşeurilor pe maluri.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu – prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj efectuează periodic acţiunie de igienizare pe malurile râului.

Şi în ciuda acestor igenizări periodice malurile şi împrejurimile râului sunt invadate de zeci de tone de gunoi.

Dezastru în situl Coridorul

Garda, să vină Garda de Mediu!

Atât ABA Jiu, cât şi CJ Dolj spun că singurii care pot aplica amenzi sunt comisarii de la Garda de Mediu. La rândul său Garda trage de mânecă responsabilii.