Rămași fără stradă, blocați în propriile curți

„În urmă cu câțiva ani am auzit că terenul a fost scos la vânzare de către ANAF și cumpărat de un anume Albu. Acesta a venit împreună cu două persoane de la primărie. A închis tot terenul inclusiv strada. Așa ne-am trezit că nu mai avem cum să ieșim din curți. După ce am făcut gură și am chemat poliția ne-a lăsat o poartă de ieșire. Recent, același proprietar și-a arătat intenția de-a construi pe acest teren mai multe case. Am înțeles că ar muta strada undeva pe la mijlocul terenului, iar noi vom fi blocați, fără cale de acces”, a explicat un alt localnic.