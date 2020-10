Purtătoarea de cuvânt a executivului american, testată pozitiv cu coronavirus

Kayleigh McEnany, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus astăzi că a fost testată pozitiv cu coronavirus. Aceasta a adăugat că va intra în carantină, potrivit Reuters.

„După ce am fost testată negativ în mod sistematic pentru Covid-19, în fiecare zi după ziua de joi, am fost testată pozitiv pentru Covid-19 luni, fără să am niciun simptom“, a scris Kayleigh McEnany pe Twitter, precizând căeste în carantină.

Donald Trump, în vârstă de 74 de ani, a fost internat în spital de vineri seară după ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19 joi seara.

Anunțul privind infectarea cu coronavirus a președintelui a venit după ce liderul de la Casa Albă (74 de ani) și soția sa (50 de ani) intraseră deja în carantină, așteptând rezultatele testelor pentru Covid-19 după ce o colaboratoare apropiată a lui Trump, Hope Hicks, se îmbolnăvise de Covid-19.

Decizia cu privire la posibila externare a președintelui american Donald Trump din spital va fi luată „mai târziu în cursul zilei”, a declarat astăzi dimineață șeful său de cabinet Mark Meadows.

Prima doamnă Melania Trump, fosta consilieră Kellyanne Conway, asistentul personal Nick Luna, președintele Comitetului Național Republican Ronna McDaniel și trei senatori republicani, toți apropiați de președintele american, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, la fel ca președintele Universității Notre Dame, reverendul John Jenkins. Acesta a participat la un eveniment ținut la Casa Albă.