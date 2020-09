Dosarul Colectiv: Piedone a susţinut din nou că este nevinovat

„Oameni buni, sunt convins că dacă v-aţi da microfoanele jos şi aţi deveni oameni, ştiţi că peste 3.500 de primari ai României la vremea respectivă şi cu mine am semnat în baza unei legi. Am respectat legea şi sunt condamnat. Ce s-a întâmplat după Colectiv? Ce s-a întâmplat, oameni buni? S-a schimbat legea? (…) În cei 5 ani, în România nu s-a schimbat absolut nimic. Legea care trebuia schimbată, nu în faţa unei prăvălii, restaurant sau instituţii publice să scrie o pancartă prin care intri pe propria răspundere. Pe propria răspundere am eliberat şi eu acea declaraţie a agentului economic că în acel local e bar vânzare băuturi alcoolice 80 de locuri la mese. Sunt nevinovat, oameni buni.

De aceea am candidat și Dumnezeu mi-a ajutat să ies cu cetăţenii care mulți i-aţi făcut proşti. <<Sunt proști, da’ mulți, Măria voastră!>>”, a mai afirmat Cristian Popescu-Piedone.