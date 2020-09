Primarul comunei gorjene Runcu, ales cu 93% din voturi

Primarul comunei gorjene Runcu, Adrian Câmpeanu, a obținut un nou mandat cu un procent record, 93% din voturi.

Deşi are doar 45 de ani, edilul a ajuns la al patrulea mandat de primar. La alegerile din 27 septembrie și-a depășit procentul obținut în urmă cu peste patru ani, când a primit 92,6% din voturi, însă atunci prezența la urne a fost de 85%, iar duminică de 73%.

Adi Câmpeanu a declarat că nu și-a făcut campanie, ci și-a desfășurat normal activitatea.

În toate secțiile de votare a primit procente foarte mari: Valea Mare – 94%, Bâlta – 94%, Runcu – 88%, Dobrița – 95%, Suseni – 94%. Din cele aproximativ 3.000 de voturi valabil exprimate, a primit 2.650, iar următorul clasat doar 170.

În cursă au mai intrat patru candidaţi, însă niciunul nu a reușit să obțină multe voturi.

La Runcu s-a reușit asfaltarea tuturor drumurilor, iar edilul mai are doar câteva obiective care să pună în valoare turismul în zonă. Aici se desfășoară an de an competiții off road și concursuri de escaladă.