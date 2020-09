Alegeri locale 2020. Claudiu Manda: „Am ales un candidat care a arătat, în orice funcție s-a aflat, că a avut realizări în activitate“

„Votul meu a fost unul cât se poate de rațional, pentru că am ales cel mai bun candidat pe care îl avem în acest moment în Craiova, un candidat care a arătat, oriunde a fost, în orice funcție s-a aflat, că a avut realizări în activitatea pe care a depus-o. Am votat, probabil la fel ca mulți dintre craioveni, din convingerea că municipiul nostru are nevoie în continuare să se dezvolte pentru a se compara cu marile orașe europene, iar singurii capabili să atingă acest obiectiv sunt cei pe care i-am ales eu astăzi.

Am votat pentru Craiova o echipă aproape nouă, o echipă cu oameni de calitate și care au probat în domeniul lor de activitate, oameni pentru care am fost mândru să semnez și consider că mulți craioveni gândesc în același fel.

La Consiliul Județean, am votat pentru o predare de ștafetă de la un om cu foarte multă experiență la unul care deja a acumulat experiență și este extrem de priceput. Am votat pentru echipa de care eu sunt mulțumit nu numai ca președinte de partid, ci și ca simplu cetățean“, a afirmat deputatul european Claudiu Manda.