De ce acum sunt atâtea măsuri de relaxare. Explicația lui Rafila

Oamenii s-au obișnuit cu măsurile de protecție, iar societatea are mai multe informații despre coronavirus. În prezent, situația permite actualele măsuri de relaxare, deși sunt mai multe infectări, față de perioada martie – aprilie, când a fost stare de urgență pentru câteva sute de cazuri, a afirmat profesorul Alexandru Rafila, potrivit Digi24.

Alexandru Rafila a fost întrebat de ce sunt mai multe măsuri de relaxare acum, deși în ultimele zile s-au înregistrat recorduri în raportarea cazurilor de coronavirus, față de perioada martie – aprilie. Atunci a fost declarată stare de urgență, deși erau doar câteva sute de îmbolnăviri.

„Este o problemă de percepție, care acum e diferită față de ce se întâmpla la început. Ne-am obișnuit cu această boală. Pentru mulți au intrat în reflex măsurile de protecție individuală.Boala e mai ușor de gestionat când lumea e informată cu privire a respectarea regulilor. Chiar dacă se limitează activitatea într-o localitate, lucrul acesta este acceptat.

Din punct de vedere epidemiologic, lucrurile sunt mai serioase. La început, nu aveam transmitere comunitară. Erau persoane venite din alte țări. Acum avem transmitere comunitară uneori extinsă.

Situația este sub control și asta e chestiunea de percepție. Cât nu avem suprasolicitare la secțiile de terapie intensivă sau spitalele obișnuite. Nu știu din punct de vedere epidemiologic cât este situația sub control. Asta vom vedea peste o săptămână sau două. Impactul deschideri școlilor o să arate dacă am fost pregătiți pentru acest pas și dacă autoritățile controlează într-adevăr situația“, a explicat Alexandru Rafila.