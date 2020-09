CEO vrea să scape de centrala termică din Bariera Vâlcii. La mâna cui rămâne căldura craiovenilor?

„După cum se ştie CEO a primit un împrumut de la stat de 251 de milioane de euro pentru a plăti certificatele de emsii, iar, cum compania nu poate rambursa acești bani, acest ajutor de stat va deveni unul pentru restructurare. Planul de reorganizare trebuie avizat de Comisia europeană. Ideile planului sunt cunoscute: închiderea unor cariere, conversia unor grupuri de pe cărbune pe gaz și realizarea unor parcuri fotovoltaice, iar planul de implementare ar fi intervalul 2020-2026. Planul prevede ca această sucursală să fie externalizată sub acţionariatul Ministerului Economiei şi cu asocierea CL Craiova în vederea finanţării pentru reabilitarea conductelor de transport agent termic primar. Acest lucru urma să se întâmple până în 2023.

Unul dintre directori a spus în presa centrală că Electrocentrale II va fi externalizată la vară. Acum am aflat că lucrul acesta se va întâmpla din vara anului viitor.Când am văzut această situaţie am solicitat Ministerului planul de externalizare. Nu este o problemă că se externalizează, dar de ce din vara următoare? Pe noi ne interesează cine va fi acţionariatul, patronul, cine ne finaţează, cine asigură necesarul de cărbune pentru funcţionarea celor două grupuri energetice pentru a alimenta oraşul cu energie”,

spune Ion Vâlceanu, lider de sindicat SE Craiova II.