Noi finanțări de 500.000-2,5 milioane euro pentru startup-uri IT europene

Startup-urile IT europene vor putea obține noi finanțări de capital de risc de câte 500.000-2,5 milioane de euro printr-un fond de investiții lansat, marți, de Point Nine Capital, firmă de investiții care a mai acordat finanțări unor startup-uri de succes, ca Revolut, Delivery Hero, Brainly sau DocPlanner, potrivit startupcafe.

Acesta este cel de-al cincilea fond de investiții al firmei berlineze de venture capital. P9 V are o valoare de 99.999.999 de euro. „Cineva ne-a întrebat dacă am avut vreum motiv de natură legală pentru a ne limita sub 100 de milioane de euro. Nu. Pur și simplu, ne place cifra 9”, a scris, pe Medium, Christoph Janz, partener în P9 Capital.

Din noul fond de investiții, Point Nine va acorda finanțări în princial startup-urilor din Europa, axate mai ales pe tehnologii software pentru companii (B2B).

Investitorii caută cu predilecție tehnologii SaaS (software as a service) și marketplace-uri B2B. Ocazional, P9 acordă finanțări și startup-urilor destinate consumatorilor (B2C).

În mod normal, P9 Capital participă la runde de investiții seed, de 0,5-2,5 milioane de euro, dar ocazional acordă și investiții mai mici (pre-seed) sau ceva mai mari (serie A). În schimbul banilor, fondul de investiții oprește 15-20% din părțile sociale ale startup-urilor.

Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, în 2019, Pawel Chudzinski, cofondator al P9 Capital, ne-a spus cum pot antreprenorii români să ia legătura cu fondul de investiții berlinez:

„Pe e-mail. Avem și un formular de contact pe site-ul Point Nine Capital, ne pot găsi și pe Twitter. Dacă stai 10 minute pe LinkedIn, poți găsi prieteni comuni. Cred că acum este mai ușor ca niciodată să găsești pe oricine în lume, inclusiv oameni ca noi. Îmi place să văd pitch-deck-uri (scurte prezentări ale ideii de afaceri – n.r.), de 10-15 slide-uri, în care să-mi spună despre ce e vorba, informația de bază: produsul, echipa, problema pe care o rezolvă, piețele-țintă, cifre, dacă există. Doar să-mi fac o idee despre ce este vorba, ce face, încotro se îndreaptă. Și, dacă după asta sunt interesat, facem un video call. Suntem open for business (deschiși pentru afaceri – n.r.), investim prin cel de-al patrulea fond al nostru, în curând vom strânge următorul fond, deci putem investi”, a explicat Pawel Chudzinski, la București.

Firma de investiții Point Nine Capital a fost fondată în anul 2009, la Berlin, de Christoph Janz, Pawel Chudzinski, Kolja Hebenstreit și Lukasz Gadowski.

De-a lungul timpului, ei au investit în startup-uri de tehnologie din 28 de țări, în principal în Europa. Printre startup-urile cărora le-au acordat încredere încă din stadiile incipiente de dezvoltare se numără companii consacrate acum, ca:

Celebrul „unicorn” fintech fondat la Londra, în 2015, are 13 milioane de utilizatori la nivel mondial, din care peste 1 milion în România. În prezent, startup-ul a ajuns la investiții totale de aproape 1 miliard de dolari, find evaluat la 5,5 miliarde de dolari.

Fondată în anul 2011, în Germania, a ajuns una dintre cele mai puternice platforme online de livrări, prin curieri independenți, din lume. Compania germană operează în România prin subsidiarele sale Foodpanda și HipMenu.

Platforma educațională online a fost înființată în anul 2009, la Cracovia, și operează la nivel internațional, fiind utilizată inclusiv în România de către studenți, elevi și porfesori, pentru ajutor la lecții. Principalul investitor al Brainly este fondul de investiții sud-african Naspers, care controlează în România afaceri online ca: eMag, OLX, Autovit.ro, PayU, Storia.

Fondată în anul 2011, la Varșovia, platforma online de programări la medic funcționează ca un fel de Booking.com al serviciilor de sănătate. Startup-ul a obținut în total investiții de peste 140 de milioane de dolari, până acum.