Breasta, comuna cu aer european de lângă Craiova

„În ultimul mandat am asfaltat 6,5 km de străzi rurale, care erau din pietriş. Trebuie să menţionăm că pietruirea străzilor a avut loc încă din 2000. Locuitorii comunei au putut să se deplaseze în orice anotimp fără a avea impedimentul de a nu putea să circule. Acest proces de asfaltare încă nu s-a terminat, pentru că suntem în derulare cu introducerea apei şi a canalizării în satele Valea Lungului, Roşieni şi Obedin. Această acţiune de introducere a apei potabile si a canalizării se derulează în acest moment, iar contractul are o valoare de 5,5 milioane de euro. După aceea putem spune că avem apă potabilă şi canalizare în toată comuna cu excepţia satului Crovna care e la 7 kilometri şi care are un număr redus de locuitori, iar conform normelor europen nu se pretează la această investiţie“, spune primarul.