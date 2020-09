Gala Premiilor UNITER 2020 reuneşte două premiere. Are loc, pentru prima dată, la Craiova şi, totodată, este prima gală a premiilor Uniunii Teatrale din România care se va desfăşura în aer liber, la Teatrul de Vară din Parcul Romanescu. Preşedintele UNITER, Ion Caramitru, a acordat un interviu Gazetei de Sud despre ediţia din acest an, dar şi despre soarta teatrului, în vreme de pandemie.

Iniţial planificată pentru luna mai, Gala UNITER a fost amânată din cauza epidemiei Covid. În cele din urmă, organizatorii au reuşit să ajungă la o formă de desfăşurare în condiţii excepţionale, care să nu priveze artiştii de suportul spectatorilor.



Craiova, în lumina reflectoarelor de teatru

Gds: Gala Premiilor UNITER 2020 este marcată şi ea, ca atâtea altele, de noua realitate impusă de viaţa în pandemie. Cum va arăta ediţia din acest an?

Ion Caramitru: Stabilisem cu doi ani înainte ca Gala să aibă loc la Craiova, ştiind că va coincide cu sărbătorirea celor 170 ani de la înfiinţarea Teatrului Naţional “Marin Sorescu”. Şi, cum teatrul craiovean are o istorie extrem de importantă în teatrul românesc, iar în 2020 marcăm şi 30 de ani de la înfiinţarea UNITER, am fost bucuroşi de această coincidenţă. Nu s-a putut să facem în mai, aşa cum plănuisem. Aşa că am amânat până a apărut această oportunitate de a face tot la Craiova, la Teatrul de Vară, în condiţii excepţionale. Pentru prima dată în aer liber şi la o oră mai târzie. Explicaţia pentru ora 22:30 este că obligaţiile Televiziunii Române, în contextul campaniei electorale, nu au permis un alt interval. Aşa că am acceptat această provocare de a începe la 22:30.

GdS: Important este că aţi reuşit, în cele din urmă, să organizaţi Gala fără a vă despărţi de publicul participant la eveniment.

I. C.: Tocmai. Am văzut, cred că tot în mai, transmisiunea de la Paris a Galei Moliere, tot o gală de teatru, care a avut loc în condiţii de pandemie, fără public. Doar o scenă cu un prezentator mereu singur. Nominalizaţii erau filmaţi acasă. Sigur, era sărăcăcioasă. Dar asta e, oamenii s-au adaptat. Noi vom avea norme clare, distanţă între spectatori, un număr limită al participanţilor. Dar da, vom avea şi spectatori, câştigătorii vor putea veni pe scenă.

Teatrul Național din Craiova primește Premiul Președintelui

GdS: Ediţia 2020 are loc la Craiova şi se suprapune aniversării a 170 de ani de existenţă TNC. Ce mesaj aveţi pentru teatrul craiovean şi pentru publicul craiovean, cu acest prilej?

I.C.: Teatrul din Craiova a avut şi are în continuare momente de vârf şi de importanţă naţională şi internaţională de prim rang. Să ne amintim de începuturile moderne ale teatrului, când profesorul Vlad Mugur a venit la Craiova cu generaţia de aur a şcolii de teatru de atunci, care a însemnat enorm de mult, cu spectacole importante, aducând Craiovei o prestanţă artistică deosebită.

Apoi direcţia lui Emil (Boroghină, director TNC între anii 1988-2000 – n.r.), spectacolele lui Purcărete şi recunoaşterea internaţională, nu mai vorbesc de cea naţională, a marilor spectacole care au circulat în toată lumea. Şi Festivalul Shakespeare, care dă Craiovei, iarăşi, cel puţin o prestanţă europeană. Toate aceste elemente au făcut ca invitaţia de a face gala UNITER la Craiova în acest an să aibă o justificare deplină. La Craiova merge şi Premiul Preşedintelui UNITER, către Teatrul Naţional. Teatrul va fi şi decorat de Preşedintele României. Primeşte ceea ce are dreptul să primească.

GdS: Cum credeţi că va arăta teatrul în această stagiune impregnată de incertitudini, temeri, restricţii? În ce fel va fi afectat?

I.C.: Va fi afectat încă o vreme de normele în vigoare, de înjumătăţirea numărului de spectatori. Teatrul românesc a beneficiat în ultimul timp de o afluenţă de spectatori excepţională şi de un interes major faţă de spectacolul teatral, care din martie s-a prăbuşit.

Au trecut şase luni de inconsistenţă a ceea ce numim stagiune continuă. Teatrul Naţional din Bucureşti, al cărui director sunt, a reînceput miercuri, 16 septembrie, desfăşurarea de spectacole în interior, cu o prezenţă destul de slabă a publicului. Cu toate garanţiile pe care le oferim pentru securitatea sa, va fi încă o perioadă… nu foarte lungă, sper, de rezervă, de teamă a spectatorilor.

Dar spectatorii sunt mult mai bine protejaţi decât suntem noi pe scenă. Ce pregătim pentru protejarea lor este cu totul remarcabil şi sper să aibă mai mult curaj să vină la teatru. Sper ca această perioadă să mai dureze doar o lună, o lună şi jumătate. După luna octombrie, în general, stagiunile teatrelor sunt pline de spectatori.

Teatrul, punte spirituală între scenă și spectator

GdS: Ce trebuie să facă teatrul pentru a rezista, pentru a-şi păstra publicul şi chiar pentru a câştiga public nou?

I.C.: Am tot citit păreri, chiar ale unor critici de teatru, care spun că teatrul nu va mai fi ce a fost, că odată cu transmisiunile online va fi orientat din ce în ce mai mult din tehnologiile moderne şi că îşi va pierde din dimensiunea sa clasică, a contactului direct cu spectatorii. Mie mi se pare o prostie. Teatrul stă în picioare, şi va sta mereu. N-a căzut niciodată. Nici măcar în Anglia unde, să ne amintim, a fost o perioadă de aproape 30 de ani când teatrul a fost interzis. În Anglia acelei epoci a fost considerat instrumentul diavolului. Teatrele au fost desfiinţate, închise o perioadă de aproape 30 ani. Şi totuşi nu s-a întâmplat nimic.

Am văzut în ultimii ani tot felul de experimente, unele mai reuşite, altele mai puţin, de folosire a tehnologiilor moderne, a proiecţiilor de tot felul, a efectelor optice. Toate sunt foarte bune, toate ţin de experiment. Iar teatrul are nevoie mereu de îmbunătăţirea imaginii lui. Dar nu poate pierde şi nu va pierde niciodată, după părerea mea, calitatea lui principală. Aceea de a întreţine un fel de punte spirituală între scenă şi spectator. Acest lucru nu-i poate fi luat.

Lucrul acesta s-a văzut de cei care chiar iubesc teatrul, în perioada aceasta de transmisiuni online, chiar dacă a fost vorba de filmări mai sofisticate, mai bune, cu montaj. Lipseşte contactul nemijlocit.

La 1601 avea loc premiera mondială cu Hamlet. Sunt peste 500 de ani de când teatrul, practic, a ajuns la culme, şi nu și-a pierdut din substanţă. Nu am nicio grijă în privinţa aceasta. Important e să se facă spectacole bune, curate, cu invenţii de tot felul, dar care să întreţină spiritualitatea textului. Teatrul vorbeşte despre om, despre patimile lui. Tot ce e mai expresiv în natura omului se petrece pe scena de teatru, iar lucrul acesta nu se va pierde niciodată.

Gala Uniter are loc astăzi, 21 septembrie, începând cu ora 22:30, la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova şi poate fi vizionată în direct pe TVR1.