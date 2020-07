Cîţu: Pensiile pot creşte cu 10%

Ministrul Finanţelor, Florin Cîțu, a declarat aseară că pensiile pot creşte cu 10%, chiar dacă efortul financiar va fi mare.

Majorarea cu 40%, aşa cum este prevăzută într-o lege adoptată de Parlament, ”ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”, chiar dacă nu ar fi existat criza provocată de noul coronavirus, a spus Florin Cîţu, miercuri seara, la B1 TV.

”Când sunt oameni care poate nu îşi găsesc locuri de muncă, şomajul explodează în Europa, economiile sunt la pământ, totuşi facem acest efort. Creşterea pensiilor, aşa cum a fost ea trecută prin Parlament, nu avea nici o sursă de finanţare. Guvernul socialist, aşa cum am prezentat părţi din document anul trecut, în noiembrie, a prezentat o notă în care spunea foarte clar că nu poate să crească pensiile fără să influenţeze, să destabilizeze bugetul şi propunea – e un document pe care îl voi prezenta – reeşalonarea creşterii. Deci toată lumea ştia acest lucru. Nu are nicio legătură cu creşterea economică. Chiar şi dacă am fi avut creştere economică de 4%, tot ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”, a explicat șeful Finanțelor.